Stop ai concerti, i grandi eventi rimandati al 2021

Tutto rimandato all’anno prossimo. I grandi eventi di musica live si fermato e tour e festival sono rinviati alla primavera/estate 2021. La comunicazione arriva da Assomusica (Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo): “Estate 2020. I grandi eventi live si fermano, alla luce delle disposizioni governative in tema di salute pubblica che vietano assembramenti di persone. Una decisione condivisa dalla gran parte dei produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, che fanno sentire unita la loro voce. Un segnale necessario che non significa che la musica dal vivo si arrenderà. L’appuntamento con i grandi eventi live dell’estate 2020 è infatti rimandato al 2021, che sarà una stagione ancora più grande e magica che mai”.

Tra i concerti rimandati o annullati quello di Vasco Rossi, Zucchero, Claudio Baglioni, Cesare Cremonini, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Biagio Antonacci, Gianna Nannini, Piero Pelù, Andrea Bocelli. Ci sono poi gli stranieri: salta l’attesissimo concerto di Paul Mc Cartney già previsto per giugno in Toscana. Come pure quello di Lenny Kravitz. James Blunt, Eric Clapton, Celine Dion, Simple Minds e Cat Stevens.