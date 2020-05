Subito in crash il sito regionale per il bando di aiuti alle famiglie

Si è aperta lunedì mattina 4 maggio alle 12 la possibilità di presentare la domanda degli aiuti economici previsti dal bando di Regione Lombardia per acquistare beni e/o servizi tecnologici per la didattica a distanza o per pagare le rate dei mutui per la prima casa.

Un avvio che tuttavia si è rivelato difficoltoso per chi ha provato a collegarsi con il sito indicato dalla Regione che, probabilmente a causa dei troppi accessi, è risultato immediatamente irraggiungibile.

Come annunciato dalla Regione da lunedì 4 maggio le famiglie che hanno avuto una contrazione del reddito familiare potranno fare richieste del contributo di 500 euro (una tantum a fondo perduto) previsto dal ‘Pacchetto Famiglia‘. A disposizione ci sono 16,5 milioni di euro.

Sono due le linee di intervento che consentono o di acquistare beni e/o servizi tecnologici per la didattica a distanza per gli studenti o di ricevere un aiuto concreto per il pagamento delle rate dei mutui per la prima casa.