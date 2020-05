Come avere successo nei siti di incontri online

La tendenza è in crescita da diverso tempo e nelle ultime settimane, complice il lockdown imposto, si è diffusa ulteriormente. Iscriversi a siti di incontri online per sperare di trovare l’anima gemella o anche solo per fare conoscenze intriganti in grado di distogliere l’attenzione dalla monotonia del momento è diventata una scelta molto comune.

Sono sempre più gli italiani che provano questa avventura lanciandosi in questo universo vasto ed articolato di siti per incontri. Un macrocosmo che si muove sul web ed intorno al quale, spesso in modo prevenuto, ruotano tantissimi pregiudizi e preconcetti.

Eppure non si parla di nulla di vietato, né di deprecabile, ma anzi di una realtà che è stata ampiamente sperimentata nel corso degli anni – dato che non è un fenomeno degli ultimi mesi – e che ha prodotto tantissimi portali tra i quali scegliere, ivi compresi alcuni utili comparatori per valutare al meglio i vari siti di incontri.

Che sia per la facilità di collegarsi alla rete con un semplice clic, o per quel brivido che ogni essere umano per propria natura ricerca, o ancora, per il semplice desiderio di evasione dalla routine quotidiana, la realtà è che in Italia crescesempre più il ricorso ai cosiddetti siti di dating.

Ed è proprio partendo da questa tendenza che una domanda sorge spontanea: come si può avere successo in un sito di incontri? Quali sono le frasi da usare e quali, invece, quelle da evitare per cercare di fare colpo?

Come fare colpo in un sito di incontri

Il campionario di frasi per approcciare è piuttosto articolato ed ovviamente non esiste una frase che rappresenti una garanzia di successo; si parla sempre di fattori soggettivi, d’altronde anche se schermata dal filtro della rete, dall’altra parte della tastiera c’è sempre una persona con caratteristiche peculiari ed un carattere proprio.

Questo va tenuto sempre a mente. Al contempo, si rende necessario il ricorso a frasi di un certo tipo per aumentare le possibilità si avere successo in rete e di attirare l’attenzione della persona che suscita il nostro interesse. Per quanto strano possa apparire, anche in una chat che nasce appositamente per conoscersi è indispensabile saper usare il giusto tono, tirar fuori l’argomento adatto e piazzare la frase giusta al momento giusto e fare quindi colpo sulla controparte.

Chi ben inizia…

Uno dei modi per rompere il ghiaccio è quello di aprire la conversazione con una battuta simpatica, una frase ad effetto, magari riferita a un qualcosa che la persona ha indicato nel proprio profilo e che la descrive, o a una caratteristica che risulta evidente dalla sua foto.

Ribaltando il punto di vista e cercando di analizzare cosa non fare quando si è in una chat di incontri online, evitare invece di essere troppo freddi, di esordire con un semplice ‘ciao’, ‘ehi’ o similare.

La conoscenza è uno scambio

Una volta rotto il ghiaccio ed intavolata una prima conversazione, è bene trovare il giusto equilibrio tra il parlare di sé per permettere all’altra persona di scoprire la nostra personalità e i nostri gusti, e dimostrarsi sinceramente interessato a esplorare abitudini, esperienze e desideri della persona che sta chattando con noi.

Non vince chi fugge

Fai attenzione a non risultare incostante inviando messaggio ad intermittenza. Di certo è bene non apparire ossessivi, o pretendere di poter chattare in qualsiasi momento della giornata o, ancora peggio, iniziare ad avere atteggiamenti possessivi ancor prima di essersi incontrati. Tuttavia, fino a quando non si realizza l’incontro di persona è consigliabile dare la percezione di “esserci”, anche se virtualmente. Insomma, diversi di giorni di silenzio alternati magari ad altri di intensi scambi di messaggi, non permette di preparare il terreno per l’incontro di persona.

Alla fine cercare di essere spontanei può rivelarsi la chiave del successo, senza forzature; e soprattutto senza sentirsi in difetto se non si sa cosa scrivere ad una persona, in chat, per fare colpo. Non si parla affatto di un qualcosa di semplice ed anzi sono tantissimi gli uomini che non riescono a trovare le giuste parole per iniziare una conversazione da zero: anche in una chat di incontri.