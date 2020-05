Superati 80mila contagi in Lombardia, Il Varesotto cresce di 24 tamponi positivi

Anche oggi la crescita dei numeri positivi risente dei dati di alcuni tamponi che non erano stati registrati nel mese di aprile e dunque il numero di casi nel Varesotto dall’inizio dell’emergenza arriva a 3074 ma con una crescita di nuovi positivi più bassa degli ultimi giorni: solo 24. Il numero dei decessi in provincia di Varese è arrivato a 417, sono 6 persone in più riaspetto a ieri. (Foto: Borserini)

Nel Varesotto la crescita dei numeri è dunque moderata, si segnala solo Tradate per i 25 nuovi casi accertati che però abbiamo visto essere riferiti all’attività di test a tappeto al centro del Barbara Melzi.

La Lombardia conta 689 tamponi positivi in più secondo l’ultimo report regionale di giovedì 7 maggio.

In tutta la regione i casi positivi sono arrivati ormai a 80.089. Il numero di pazienti in terapia intensiva è rimasto invariato a 480. Calano i ricoverati non in terapia intensiva a 5848 (-231). I morti in tutta la Regione sono diventati 14.745, sono 134 persone in più dai ieri.

I 25 comuni più colpiti del Varesotto

Busto Arsizio 320 +3

Varese 290 +6

Gallarate 206 +5

Saronno 204 +2

Laveno-Mombello 128 +1

Malnate 120 +1

Cocquio-Trevisago 118 +0

Tradate 106 +25

Caronno Pertusella 83 +2

Somma Lombardo 80 +0

Castellanza 69 +0

Gorla Minore 67 +0

Lonate Pozzolo 55 +1

Cassano Magnago 54 +0

Vergiate 50 +1

Gavirate 48 +0

Olgiate Olona 37 +0

Cardano Al Campo 35 +0

Origgio 33 +0

Samarate 29 +1

Cislago 28 +0

Luino 28 +0

Fagnano Olona 27 +0

Gerenzano 27 +0

Ferno 26 +0

Viggiu’ 26 +0

I casi nelle province lombarde

Bergamo 11622 +35

Brescia 13391 +124

Como 3440 +39

Cremona 6178 +27

Lecco 2419 +38

Lodi 3204 +49

Monza Brianza 4974 +81

Milano 20893 +182

Mantova 3221 +4

Pavia 4652 +31

Sondrio 1266 +36

Varese 3074* +24 (*aumento dovuto ad una ulteriore acquisizione di una quota di 31 positivi non rendicontati nel mese di aprile )