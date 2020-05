Tanti gli eventi (virtuali) per questo weekend avvolto dalle nuvole

Il tempo non aiuta questo weekend di primavera. Solo domenica il sole farà capolino ma diverse sono le iniziative tra teatro, musica e arte che possiamo goderci da casa.

Ecco comunque un piccolo ripasso per tenere presente cosa è possibile fare o non fare.

METEO

Ancora nuvole e piogge ma domenica farà capolino il sole. Dopo le violente piogge di giovedì notte il tempo rimane instabile fino a domenica – Leggi le previsioni

TEATRO

VARESE – “Le Sedie” di Ionesco dalla poltrona di casa. Secondo appuntamento con “Teatro Sconfinato” : venerdì 15 maggio alle 21 in diretta su youtube una storia che parla di attesa, raccontata da attori sparsi per il mondo – Leggi l’articolo

ARTE

VARESE – Tanti auguri Marcello Morandini. L’artista e designer compie 80 anni. Una diretta Instagram e Facebook per condividere questo momento con amici e amanti dell’arte – Leggi l’articolo

VENARIA – Sfida al Barocco, la grande mostra della Reggia di Venaria si svela online. L’esposizione conta la partecipazione eccezionale del Museo del Louvre e la collaborazione di grandi musei di Roma, Torino e Parigi – Leggi l’articolo

DIGITAL – La cultura sui social: torna la Museum Week. Una settimana di condivisione di arte e cultura da tutti i musei del mondo – Leggi l’articolo

DIGITAL – Anche i musei di Busto partecipano (online) alla Museum Week. Per tutta la settimana approfondimenti sulle opere diffusi sui social della didattica museale. Maffioli: “Importante segnale a sostegno della cultura” – Leggi l’articolo

ARTE SOLIDALE – I Liberi Artisti a sostegno del Pronto Soccorso di Varese. La storica associazione ha avviato una raccolta fondi per contribuire all’emergenza sanitaria – Leggi l’articolo

LIBRI

INIZIATIVA – “Perchè non stanno al mare”, un regalo per i lettori di VareseNews. Il racconto di Jacopo Zocchi è scaricabile in pdf. Se vi è piaciuto e se ne avrete voglia e possibilità, potrete fare una donazione a La Casa di Paolo onlus – Leggi l’articolo

LETTURE – Brunoldi e Santoro tornano con “La profezia del tempio perduto“. Dopo Il monastero delle nebbie e La fortezza del castigo, in libreria e su ebook un thriller storico ambientato nei secoli bui – Leggi l’articolo

MUSICA

BUSTO ARSIZIO – Il covid non ferma la musica degli artisi di Musikademia. Concerti rimandati ma attività didattica e musicale non si sono fermati per Musikademia. Ed ecco una cover di “Over the Rainbow” per infondere coraggio e speranza – Leggi l’articolo

EVENTI

INDUNO OLONA – La Festa delle Rose di Induno Olona quest’anno sarà in versione digitale. La 107° edizione della festa sarà costituita da due concorsi e sarà aperta a tutto il mondo – Leggi l’articolo

GREEN

AREA PARCHI – Torna il BioBlitz, anche nei giardini e balconi di casa. Adulti e bambini possono partecipare il 16 e 17 maggio inviando foto di specie selvatiche vegetali o animali: un team di esperti le classificherà per censire la biodiversità lombarda – Leggi l’articolo

TURISMO

ARONA – Archeologia ai Lagoni di Mercurago: la prima puntata dei videoracconti dal museo. L’iniziativa per accompagnare i visitatori in un tour guidato virtuale alla scoperta dei siti di interesse archeologico a due passi da casa – Leggi l’articolo