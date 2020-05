Parcheggiare a Varese, come cambiano le tariffe nella fase 2

Tariffa fissa giornaliera di 2 euro per i parcheggi di diverse aree di sosta in zona verde della città, sconti sul multipiano Sempione, sosta gratuita serale anticipata alle 19 e il nuovo progetto “Park&Walk”.

Sono queste alcune delle misure temporanee pensate dalla giunta di Varese per agevolare la “fase 2” . Le iniziative sono ancora allo studio della giunta, ma l’ipotetico calendario è già fissato: le nuove regole, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, saranno in vigore da lunedì 18 maggio fino a tutto il mese di giugno.

COSA SUCCEDERÀ DOPO IL 18 MAGGIO

Più nel dettaglio, la Giunta sta pensando all’estensione della tariffa fissa giornaliera di 2 euro – già in essere nei parcheggi di via Cimone e via Carcano – in via Tonale (Vicino alla stazione nord), in via Bertolone (tra le scuole superiori di Via XXV Aprile e l’Asl di via Monte Rosa), in via Maspero, in via Sant’Antonio, dietro i giardini Estensi, e in piazzale Kennedy (solo nei giorni senza mercato).

La tariffa del multipiano Sempione, inoltre, potrebbe tornare a scendere a 50 centesimi ogni mezz’ora, come fu nei primi giorni di apertura, mentre la gratuità della sosta nelle zone a strisce blu potrebbe essere anticipata alle 19 così da agevolare anche il servizio di asporto per molti esercizi alimentari, bar e ristoranti.

A queste misure, inoltre è allo studio anche il progetto “Park&Walk”, parcheggi gratuiti che consentono di raggiungere il centro cittadino o i servizi in pochi minuti a piedi, per il quale sono già stati individuate le prime zone di sosta: il parcheggio di via Foresio, laterale di via Sanvito Silvestro un tempo nota per la sede della Guardia di Finanza, e quello di piazza Martiri della Libertà, accanto all’Ippodromo.

IDEE IN ARRIVO DALLA CABINA DI REGIA

«Con la ripartenza e la necessaria convivenza con il virus – Spiega il vicesindaco Daniele Zanzi – i cittadini utilizzeranno i mezzi pubblici con minore frequenza rispetto al passato e, inoltre, la capienza di treni e autobus, in ragione delle misure di distanziamento previste e stabilite da Governo e Regione, sarà decisamente inferiore rispetto alla capacità ordinaria. Per tali ragioni è necessario mettere in campo iniziative idonee a supportare la ripresa della città, cercando di agevolare il trasferimento di cittadini e lavoratori con grande attenzione al traffico e all’ambiente. Misure, quelle su cui stiamo riflettendo, cui potrebbero aggiungersi anche alcune tra quelle presentate durante la Cabina di regia».

Se questa settimana, come era nelle previsioni, si è verificata una ripresa graduale e controllata, dal 18 maggio il numero di persone che torneranno alla normalità sarà decisamente superiore. In questi giorni sono stati quotidiani i sopralluoghi e il monitoraggio dei cambiamenti nelle abitudini dei cittadini e, pertanto, anche a seguito delle idee e delle esigenze emerse nei diversi tavoli della Cabina di regia coordinata dall’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin, si stanno delineando alcune possibili ipotesi che saranno ovviamente condivise agli stessi tavoli.

Considerato come in questi mesi, secondo quanto osservato nei tavoli, in molti hanno apprezzato gli spostamenti a piedi e anche dai pubblici esercizi giungono richieste tese a estendere le aree pedonali.

«Oltre a queste misure – conclude l’assessore alla Mobilità Andrea Civati – ci saranno altri incentivi alla mobilità green. Tra questi il finanziamento per chi acquista una bicicletta a pedalata assistita, per soddisfare tutte le domande di contributo arrivate a Palazzo Estense nei mesi scorsi, e l’accelerazione per quanto riguarda il nuovo piano di bike sharing sempre con biciclette a pedalata assistita, da attuare entro l’autunno».