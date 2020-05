Temporali in arrivo sabato notte, allerta arancione della Protezione Civile

Sabato un fronte freddo perturbato in formazione nella mattinata sul Centro Europa valicherà le Alpi dal primo pomeriggio determinando piogge a tratti intense e temporali sul versante sudalpino e sulla Pianura fino alla prima serata, in generale esaurimento intorno alla mezzanotte. È questa la previsione del Centro Funzionale Monitoraggio dei Rischi Naturali che per questo ha diffuso un’allerta meteo per temporali forti e dissesto idrogeologico.

Nel dettaglio “sulla Lombardia le prime precipitazioni sono attese nel primo pomeriggio di domani 23/05 sul settore di Nordovest -si legge nel bollettino della Protezione Civile- in estensione verso est nel corso del pomeriggio a interessare le restanti zone alpine e prealpine e dell’Alta Pianura. Durante la fase più intensa dell’evento, attesa tra le ore 16 e le ore 22, sulla fascia pedemontana sarà più alta la probabilità di sviluppo di celle temporalesche in movimento lungo direttrici est-ovest o nordovest-sudest: non si esclude che qualche cella temporalesca vada ad interessare localmente anche la fascia centrale ed infine meridionale della Pianura. Possibili accumuli locali di pioggia superiori ai 40-60 mm in 1-3 ore”.

I fenomeni andranno ad esaurirsi nella serata di sabato con residua instabilità sulla Pianura orientale. Per domenica 24 la tendenza è quella di temporanei rinforzi del vento dai quadranti settentrionali, a seguito del passaggio frontale di sabato 23. Residua instabilità sui rilievi, specie nel pomeriggio.

Proprio per questo motivo per tutto il Varesotto è stata emessa un’allerta arancione per il rischio di temporali forti e gialla per il rischio di dissesto idrogeologico. In entrambi i casi il rischio scatterà sabato alle 14 e si esaurirà nel corso della notte tra sabato e domenica.