Tentati furti a Capolago, forze dell’ordine in allerta

Negli ultimi giorni si segnalano diversi tentativi di furti nel quartiere di Capolago, a Varese.

L’allarme arriva dal consigliere comunale Domenico Esposito che ha avvertito le forze dell’ordine dopo essere stato contattato da alcuni cittadini.

L’ultimo caso segnalato è nella notte tra il 6 e 7 maggio in via Novellina, in una villa. I ladri sono stati messi in fuga dai proprietari dell’abitazione.

Il consiglio, in caso di avvistamenti o sospetti, è quello di contattare forze dell’ordine.