“Togliete l’obbligo dei guanti: non proteggono dal Covid”

Il Gruppo “Medici, Odontoiatri, Operatori Sanitari e Socio Sanitari (M.O.O.S.S) uniti contro il Covid-19” che nella pandemia si è distinto con interventi di supporto ai medici di famiglia ma anche ad Ats offrendosi per effettuare i tamponi, ha scritto una lettera appello al Presidente Fontana sull’obbligo dei guanti monouso:

Egregio Presidente, Dott. Avv. Attilio Fontana,

buongiorno, il Gruppo “Medici, Odontoiatri, Operatori Sanitari e Socio Sanitari (M.O.O.S.S) uniti contro il Covid-19” chiede alla giunta di Regione Lombardia da Lei guidata di rivedere la norma che obbliga i cittadini a indossare i guanti, sui mezzi pubblici, per evitare la diffusione della malattia causata dal nuovo Coronavirus.

I guanti non proteggono dal Covid-19. Per difendersi dal virus è necessario rispettare il distanziamento sociale, indossare la mascherina e non toccare il viso (in particolare occhi, naso e bocca, le tre vie di trasmissione del virus) né con le mani, né tanto meno con i guanti se prima non è stata eseguita un’accurata igiene con acqua e sapone o con gel igienizzanti.

I guanti, infatti, offrono una falsa idea di sicurezza, pertanto se usati non correttamente rischiano di trasformarsi in un veicolo del virus anziché in una barriera. Per non parlare dell’impatto che avrebbero sull’ambiente e sulla sanità pubblica e privata: un uso massivo ed improprio dei guanti di lattice o di gomma tra la popolazione potrebbe infatti causare problemi di approvvigionamento di questi dispositivi di protezione individuale agli operatori sanitari: gli unici che ne hanno davvero bisogno per espletare in sicurezza la propria missione.

Pertanto, confidiamo che Regione Lombardia possa al più presto rivedere l’ordinanza che se non modificata rischia di creare più danni che benefici.

Nel ringraziarla per l’attenzione, Le porgiamo i nostri più distinti saluti.

I fondatori di M.O.O.S.S.

Dott. Alberto Ciatti

Dott. Tommaso Mascarello

www.mooss.it