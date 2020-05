A Vedano Olona torna la messa festiva in chiesa, con prenotazione telefonica

Anche a Vedano Olona si tornano a celebrare le messe festive con la partecipazione dei fedeli nella chiesa parrocchiale di San Maurizio.

Dal momento che la chiesa, pur grande e spaziosa, potrà ospitare con le nuove misure di sicurezza un massimo di 90 persone, per garantire le distanze e lo svolgimento delle funzioni in sicurezza è stato messo a punto su proposta del parroco don Daniele Gandini un intelligente sistema di prenotazioni telefoniche, attivo da qualche giorno.

«Abbiamo chiesto ad un architetto di verificare gli spazi e la nostra chiesa che abitualmente accoglie fino a 300 persone, con le nuove misure ha una capienza di 90 persone, più una decina tra celebranti, chierichetti e cantori – spiega don Daniele – Così abbiamo pensato ad un sistema per non lasciar fuori nessuno e permettere a tutti i fedeli di partecipare alle funzioni festive. La prenotazione telefonica ci è sembrata la cosa migliore».

«L’idea è stata del parroco e il Consiglio pastorale l’ha subito appoggiata – dice una delle volontarie che sta collaborando per la raccolta delle prenotazioni – E’ un sistema che richiede una buona capacità di organizzazione e la partecipazione di più volontari, non solo per la gestione delle telefonate, ma anche per organizzare l’ingresso e l’uscita dalla chiesa e il controllo dei nominativi. Possiamo farlo perché la nostra è una comunità coesa e con tante persone che sono sempre disponibili a dare una mano».

Le messe in programma sono quelle tradizionali, la prefestiva delle 18 al sabato, e quelle della domenica alle 8.30, alle 10, alle 11.30 e alle 18. Per non lasciare fuori nessuno, in caso di grande richiesta, don Daniele ha anche reso disponibile un’ulteriore funzione, alle 20.30 della domenica sera: «Per ora non è stato necessario aprire le prenotazioni anche per la sera, ma siamo solo a giovedì e stanno arrivando tante richieste, anche dai comuni vicini, come Malnate, Castiglione Olona e Venegono. Sono quasi “piene” le messe del sabato e delle 8,30 alla domenica, le più richieste soprattutto dalle persone anziane, ma per le altre funzioni ci sono ancora posti liberi».

Grazie alla disponibilità di più persone è stato possibile tenere aperte le prenotazioni tutto il giorno con orario continuato, dalle 9 del mattino alle 22, così da dar modo a tutti, anche a chi lavora, di poter chiamare.

Chi volesse prenotare può contattare dal lunedì al venerdì uno dei seguenti numeri negli orari indicati: 347 3081267 (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18), 335 6384227 (dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 20), 339 2254550 (dalle 20 alle 22).

In chiesa tutto è pronto da giorni, perché le nuove misure di sicurezza (panche distanziate e posti a sedere solo alle estremità delle panche) sono già attive da giorni, per le messe dei giorni feriali, dove l’affluenza è logicamente minore. Tre o quattro volontari si occuperanno di accogliere le persone che hanno prenotato e di accompagnarle al loro posto e le riaccompagneranno fuori al termine della funzione, per verificare che tutto si svolga in sicurezza.

Per chi ancora non se la sente di andare in chiesa, don Daniele continuerà a trasmettere tutti i giorni in streaming sulla pagina Facebook dell’oratorio la messa delle 18, e la domenica quella delle 10, come ha fatto in tutte queste settimane di emergenza, accompagnando la comunità vedanese in questa difficile prova.