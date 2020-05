Torna la tensostruttura ai Giardini Estensi, tornano il cinema e il teatro

(Foto di repertorio)

E’ deciso: la tensostruttura dei giardini Estensi si monta di nuovo, anche in questa strana estate 2020. Una decisione fondamentale per chi si sente corto di cultura condivisa: cinema, teatro, spettacoli, che la pandemia ha fino ad ora totalmente sospeso.

La scelta del comune di Varese, cui appartiene la struttura, porterà ben sessanta serate tra musica, cinema, opera lirica e teatro. Un ricco calendario per la stagione culturale estiva varesina che si estenderà da luglio a settembre e che, ovviamente, terrà conto di tutte le normative per il contrasto al coronavirus.

«Quello del ritorno degli spettacoli, per tutti e in sicurezza, è un momento che ciascuno di noi sta attendendo – ha commentato il sindaco Davide Galimberti – Che la cultura fosse al centro della ripartenza varesina lo abbiamo più volte ripetuto e oggi questo concetto, già emerso in forma pratica sulla ripresa dei servizi della Biblioteca, assume un nuovo importante significato. Ripartiamo dai programmi estivi per sostenere un settore ora più che mai decisivo, riportando il pubblico a spettacoli dal vivo, sostenendo associazioni e realtà culturali e dando a quanti si fermeranno in città occasioni adeguate per scoprire sempre più la nostra Varese».

Un palinsesto atteso e studiato fin da prima della pandemia: «Con il programma in via di ultimazione recuperiamo buona parte della stagione che era stata programmata prima dell’emergenza – Spiega il consigliere comunale e presidente della Commissione Cultura Francesco Spatola – Da parte del Comune e di tutte le associazioni del settore c’è stato, c’è e ci sarà il massimo impegno per fare della cultura un elemento protagonista della città e del suo sviluppo, a maggior ragione ora che dobbiamo ripartire, con responsabilità ma anche e soprattutto con visione. Abbiamo resistito insieme a una situazione difficile e ora è il momento di fare sinergia e di ripartire, sempre assieme, con fiducia».

«Poter riportare il cinema ai Giardini Estensi avrà quest’anno un valore particolare, se consideriamo che le sale sono ancora chiuse a causa dell’emergenza – È il commento di Giulio Rossini, presidente di Filmstudio 90 e ideatore della rassegna Esterno Notte – La nostra è una rassegna ormai radicata nel territorio varesino e attesa da molti cittadini. Personalmente credo ci siano tutte le caratteristiche per fare bene anche in questa stagione, valorizzando un luogo magico e nel cuore di tutti. Punteremo sul cinema di qualità e lo affiancheremo anche ad alcune prime visioni».

COME FUNZIONERÀ LA STRUTTURA

Per la riapertura della tensostruttura dei Giardini Estensi grande attenzione verrà posta alla sicurezza del pubblico e degli artisti.

Agli eventi si accederà esclusivamente su prenotazione. I posti, diminuiti e distanziati rispetto agli scorsi anni, passeranno dagli abituali 480 a 219; l’area dello spettacolo sarà appositamente transennata e verranno creati percorsi per l’accesso e per il deflusso degli spettatori, lungo i quali sarà installato anche un apposito sistema di illuminazione.

Il Comune di Varese assicurerà alle associazioni, oltre alla compartecipazione finanziaria per la realizzazione dell’evento, il supporto per la sicurezza e per il protocollo sanitario, con la redazione degli appositi piani e l’aiuto nell’attuarli.

Sempre Palazzo Estense garantirà la presenza di servizi igienici e la loro sanificazione, nonché l’impiego di personale qualificato addetto alla sorveglianza e all’attuazione delle normative anti coronavirus.

