Torre Lapillo: tutto quello da sapere per organizzare la tua vacanza 

Torre Lapillo è una delle più belle località del Salento in Puglia, ideale per organizzare le tue prossime vacanze estive. Questa è una guida completa su tutto quello che c’è da sapere sulla vita di Torre Lapillo per esempio dove si trova, quali sono le spiagge più belle e cosa vedere al centro del borgo.

Dove si trova Torre Lapillo

Torre Lapillo è una frazione del comune di Porto Cesareo, da cui dista solo 6 km, sulla costa ovest salentina. Il borgo di Torre Lapillo e le sue spiagge paradisiache si affacciano sul mar Ionio, regalando degli scenari davvero mozzafiato.

Le spiagge di Torre Lapillo

La baia di Torre Lapillo è ampia circa 4 km e ha sia lidi attrezzati che spiaggia libera così puoi scegliere quale delle due modalità preferisci. Anche tu puoi prenotare le vacanze a Torre Lapillo in Puglia per ritrovarti in un luogo meraviglioso con spiagge paradisiache che vengono spesso paragonate a quelle più esotiche delle Maldive. La zona è stata inclusa più volte nelle classifiche delle spiagge più belle del mondo e ha anche ricevuto importanti riconoscimenti internazionali come la bandiera blu.

Sicuramente è una zona adatta alle famiglie con bambini grazie ai fondali bassi. Infatti, anche a uno centinaio di metri dalla riva, riesci a toccare il fondo con piedi. La spiaggia di Torre Lapillo è formata da sabbia di colore chiaro, quasi rosa e bianco. L’arenile è protetto alle spalle da basse dune sabbiose che ti offrono un po’ di riparo e privacy. L’acqua del mare assume moltissime sfumature di colori, dal trasparente fino alla blu oltremare passando dall’azzurro dallo smeraldo.

A nord proprio in corrispondenza della torre costiera che dà il nome alla zona, la spiaggia presenta più scogli. Proseguendo verso nord, trovi scogliere basse e con acqua più alta. Altre spiagge meravigliose che trovi vicino alla Torre Lapillo sono quella di Punta Prosciutto e nei dintorni di Gallipoli.

Il centro di Torre Lapillo

Il centro di Torre Lapillo si sviluppa attorno alla chiesa Maria SS. Assunta che guarda verso il mare. Percorrendo la via de Dominicis, arrivi nella piazza principale dove ha sede il mercato settimanale. La strada più commerciale è sicuramente via Torre che poi prosegue fino alla torre costiera di San Tommaso realizzata nel corso del 1500.

Cosa fare la sera a Torre Lapillo

Oltre a goderti le sue meravigliose spiagge, il borgo offre tanto altro di più partendo dalla ricca offerta gastronomica. Puoi trovare soprattutto nel centro del borgo ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie e rosticcerie dove gustare il pesce fresco appena arrivato da Porto Cesareo.

A partire dalle otto di sera fino a mezzanotte, via Torre diventa solo pedonale: questo è il centro della vita notturna con bar e locali che servono ottimi drink a ritmo di musica. Anche via Bonomi si anima durante la sera grazie alle bancarelle del mercatino serale. Nel periodo estivo, sono organizzati anche tanti eventi e sagre.