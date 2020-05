Tre “Roosters” varesini nella formazione ideale dell’Italbasket

Tre varesini del recente passato e due star dell’NBA di oggi: non è malvagio, a guardarlo dal Sacro Monte, il quintetto ideale della Nazionale di basket dell’ultimo ventennio – dal 2000 al 2020 – scelto grazie a un sondaggio sul sito ufficiale della FIBA, la federazione mondiale dei canestri.

Il “gioco” era stato lanciato qualche giorno fa e metteva in lizza sedici campioni azzurri che hanno segnato gli ultimi due decenni: tra di loro anche quattro beniamini di Masnago e cioè i tre Roosters scudettati – Gianmarco Pozzecco, Andrea Meneghin e Giacomo Galanda – e il più recente biancorosso Massimo Bulleri, arrivato però a Varese sul finire di carriera.

Ebbene, il Poz, il Menego e Gek sono riusciti a fare breccia nei cuori degli appassionati e sono stati inseriti nello starting five dell’Italia accanto a Danilo Gallinari e Marco Belinelli, due dei tre azzurri attualmente in forza a squadre della NBA (Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, per la precisione).

La “consacrazione” oggi sulla pagina Facebook della FIBA che ha posizionato Pozzecco in regia affiancato da Belinelli (che in America ha vinto un titolo e una gara del tiro da 3 all’All Star Game); Meneghin va a occupare il ruolo di ala piccola – non un problema per uno che può giostrare in almeno tre posizioni – accanto al Gallo, con Galanda lasciato a fare da pivot (tattico) con licenza di colpire da fuori. Che dire: mica male come squadra, no?