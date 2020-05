Tredici anni dopo il furto arriva la condanna, 35enne ai domiciliari

A 13 anni distanza finisce ai domiciliari per un furto commesso in un supermercato di Montelupo Fiorentino nel 2007. I carabinieri della stazione di Busto Arsizio hanno tratto in arresto, sottoponendola alla detenzione domiciliare, una 35enne domiciliata in città, disoccupata e plurpregiudicata.

La donna, appartenente a famiglia origine nomade, sebbene da molti anni viva in modo stanziale a Busto, è stata colpita da un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della repubblica di Firenze, dovendo scontare una pena residuale di 2 mesi a seguito di una condanna per furto aggravato in un supermercato commesso nel marzo 2007 (quando appena ventenne, insieme ad una coetanea, durò alcuni prodotti, per poi darsi alla fuga strattonando la responsabile del negozio che tentava di impedirne la fuga.