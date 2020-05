Trenord assume 20 nuovi addetti a biglietteria e assistenza

Trenord assume: l’azienda di trasporto ha aperto le candidature per individuare venti nuove figure professionali da inserire nella Direzione Commerciale con mansioni di vendita nelle biglietterie e di assistenza commerciale alla clientela.

Le persone interessate possono inviare la candidatura accedendo alla pagina “Lavora con noi” del sito trenord.it entro mercoledì 27 maggio.

Sono richiesti: diploma di scuola media superiore, ottima conoscenza della lingua italiana, buona conoscenza dell’inglese, disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi su tutto il territorio lombardo. È inoltre essenziale una buona padronanza degli strumenti digitali. Completano il profilo ottime capacità comunicative e relazionali per rapportarsi al pubblico.

Attraverso un percorso valutativo, condotto insieme all’azienda da un partner specializzato, verranno selezionati i profili che, dopo un periodo di formazione, entreranno a far parte, entro la fine dell’anno, nell’organico di Trenord che conta oltre 4.000 dipendenti. Gestisce tutte le linee regionali in Lombardia, in gran parte incentrate su Milano. Tra queste, anche le linee che convergono sui nodi di Saronno, Varese, Gallarate, Busto Arsizio, comprese quelle che vanno fuori Regione come la linea per Arona–Domodossola.