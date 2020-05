Il turismo del futuro, intervista al sottosegretario Bonaccorsi

Per il turismo in Italia quella che sta per iniziare sarà una stagione completamente nuova. Il settore è uno di quelli maggiormente colpiti dalla crisi legata al Coronavirus e per la ripresa serviranno interventi e strategie.

Nell’ambito della Milano Digital Week 2020 il direttore di VareseNews, Marco Giovannelli, intervisterà Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali.

L’appuntamento è per il 26 maggio alle 11.30. Qui per seguire gli eventi

Il tema del live talk è il “Turismo del futuro“: dalle nuove piattaforme alle trasformazioni del concetto di “viaggio” fino agli spostamenti limitati e al nuovo approccio al patrimonio artistico.

L’evento sarà l’occasione per fare il punto della situazione nel nostro paese, in questo particolare momento post emergenza, approfondire le possibilità offerte dal digitale per lo sviluppo del settore e ragionare sugli scenari futuri.