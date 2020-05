Tutti i video dell’evento sul turismo alla Milano Digital Week

Una mattinata tutta dedicata al turismo, un evento digitale per raccontare come questo comparto si prepari a ripartire dopo il lockdown e per lanciare la sfida affinché il Varesotto valorizzi le proprie bellezze artistiche e paesaggistiche. Questo il senso della partecipazione di VareseNews e della media company V2Media alla Milano Digital Week.

Qui è possibile rivivere l’evento, rivedendo tutti gli interventi degli speaker che si sono alternati sul palcoscenico virtuale allestito nella giornata di giovedì 28 maggio. Una giornata iniziata con il saluto di Nicola Zanardi, ideatore della Milano Digital Week e ceo di Hublab.

Secondo ospite della mattinata il sottosegretario Mibact con delega al Turismo Lorenza Bonaccorsi. Oltre a ricordare le misure di sostegno al settore messe in campo dal governo, l’esponente dell’esecutivo ha anche sottolineato come sia importante in questa fase puntare sul turismo di prossimità.

Così come questo evento dedicato al turismo è stato possibile grazie alle tecnologie digitali, queste ultime rappresentano una risorsa importante per il settore dell’accoglienza, soprattutto in questa fase. Roberta Milano, Travel and Tourism digital strategist, ha illustrato alcune buone pratiche da seguire.

In un contesto in cui un certo tipo di clientela, quella ad esempio legata al mondo degli affari, viene meno, le strutture ricettive devono sapersi riorganizzare per attirare nuovo pubblico. Andrea Buffarello, direttore generale I Palazzi, ha spiegato la strategia del Palace Grand Hotel di Varese.

Lo stesso Buffarello ha rivolto alle istituzioni un appello affinché si faccia sistema e si trovino una strategia di rilancio di tutto il territorio. Un compito che spetta in primis alla Camera di Commercio di Varese, il cui presidente Fabio Lunghi è intervenuto per illustrare le strategie dell’ente camerale.

Ma quali sono le bellezze che il territorio può offrire ai turisti? L’evento organizzato nell’ambito della Milano Digital Week aveva anche l’obiettivo di fare da vetrina ai punti di attrazione della provincia di Varese. A cominciare dalla rete delle piste ciclabili, delle quali ha parlato Paolo Pileri, docente del Politecnico di Milano.

Altro elemento di attrattività turistica è rappresentato dai cammini storici. Il direttore di VareseNews Marco Giovannelli ha illustrato il percorso della Via Francisca del Lucomagno.

Marco Di Luccio ha invece raccontato delle ville storiche gestite in provincia di Varese dal Fai.

Il Varesotto è anche terra di archeologia, basti citare il Parco Archeologico di Castelseprio Patrimonio dell’Umanità secondo Unesco. Del loro valore ha parlato Elena Castiglioni di Archeologistics.

Nella provincia dei sette laghi non si poteva non parlare di queste realtà. Il primo a raccontarle è stato Fabio Passera, presidente dell’Autorità di Bacino.

Massimo Mastromarino, numero uno dell’autorità di bacino del Ceresio, ha raccontato di questo lago che segna parte del confine tra Italia e Svizzera.