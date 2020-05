Un 2 giugno di porte aperte per scoprire le bellezze di Castiglione Olona

I lombardi che vogliano tuffarsi in un suggestivo angolo di Toscana, senza oltrepassare i confini regionali, possono viaggiare verso Castiglione Olona, borgo in cui leggere alcune pagine eccezionali del Quattrocento, a partire dagli affreschi di Masolino da Panicale, fino alle opere di altri autori fiorentini e senesi come Paolo Schiavo, Lorenzo di Pietro detto il Vecchietta, Neri di Bicci e Apollonio di Giovanni.

Nell’insicurezza di questi tempi difficili, la certezza dell’arte a pochi passi da casa è una risorsa per la mente e lo spirito. Durante la prossima fine settimana, ma anche il 2 giugno, saranno aperti e visitabili tutti i luoghi castiglionesi della cultura: Palazzo Branda Castiglioni, il Museo di Arte Plastica, la Collegiata e il suo Museo, il Battistero, la Chiesa di Villa.

Le modalità di accesso, studiate per garantire elevati livelli di sicurezza, sono riassunte in calce alla comunicazione: direttive precise che non annullano il piacere della visita, ma anzi consentono di assaporare tesori d’arte e di storia in una situazione privilegiata, quasi esclusiva, a causa dei divieti d’affollamento.

E per chi voglia ritemprare anche il corpo, c’è la possibilità di percorre un tratto della Via Francisca, antico cammino di pellegrinaggio recentemente riattivato.

Il borgo si attraversa agevolmente a piedi; ben collegato, tramite una pista ciclabile, ad altre realtà archeologiche e artistiche di notevole interesse, può essere partenza di un itinerario, ricco di soste d’interesse, nel verde della Valle Olona.

ORARI E CONTATTI

PALAZZO BRANDA CASTIGLIONI e MAP

Da martedì a sabato: 9.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00

Domenica e martedì 2 giugno: 10.30 – 12.30 / 15.00 – 18.00

Lunedì chiuso – € 3 intero / € 2 ridotto – tel 0331 858301/cultura@comune.castiglione-olona.va.it

ULTIMO INGRESSO: mezz’ora prima della chiusura al fine di consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti;

ACCESSO: contingentato ogni 20′ con un massimo di 5 persone per nucleo e per un totale complessivo di 15 visitatori all’interno di ciascun edificio;

OBBLIGO: di indossare la mascherina, igienizzare le mani all’ingresso e rispettare le vigenti misure di contenimento e gestione Emergenza COVID-19;

VISITE GUIDATE: sospese. La comprensione del museo viene garantita dalla presenza di supporti didattici a parete o schede monouso.

MUSEO DELLA COLLEGIATA

Da giovedì a domenica: 10.00 – 13.00 /15.00 – 18.00

Apertura straordinaria martedì 2 giugno: 10.00 – 13.00 /15.00 – 18.00

Lunedì chiuso – € 6 intero / € 4 ridotto – tel 0331 858903 / info@museocollegiata.it

ULTIMO INGRESSO: mezz’ora prima della chiusura

ACCESSO: Per accedere alla biglietteria attendere il turno sull’ampio sagrato della Collegiata. Il Complesso Museale ospita contemporaneamente max 25 persone. I passaggi tra i diversi ambienti (Collegiata, Battistero, Museo, Sala dell’Annunciazione), immersi in un bel giardino, sono a cielo aperto. In Battistero il tempo di permanenza non può superare 10 minuti. Non occorre la prenotazione.

OBBLIGO: indossare la mascherina; rispettare la distanza interpersonale di almeno 1, 5 metri; non accedere con temperatura uguale o superiore a 37,5 °.

VISITE GUIDATE: sospese. Breve introduzione generale possibile all’aperto.

CHIESA DI VILLA e MADONNA IN CAMPAGNA

Tutti i giorni 9.00 – 18.00

Ingresso libero

In bici: pista ciclabile Valle Olona da Castellanza a Castiglione Olona (20 chilometri circa) http://www.vareselandoftourism.com/pista-ciclabile-valle-olona