Un airshow sopra Varese: le ambizioni della nuova Pro Loco

(La foto sopra è dell’Airshow del 2011 sopra l’Aermacchi – foto di Luca Magro)

E’ stata la prima “uscita” del nuovo presidente della Pro Loco di Varese, Roberto Bianchi che, pur essendo varesino, ha vissuto tutta la sua vita professionale a Milano e all’estero e che ha confessato, a margine della presentazione: «Per la prima volta gioco una partita in casa».

Roberto Bianchi

Ed è stata una uscita “in grande”: con una sala ricavata nella tribuna d’onore dell’Ippodromo e con volo in elicottero finale.

Due particolari non casuali, visto che nel “programma di rilancio post Covid” dela pro Loco Varese ci saranno voli in elicottero che sorvolano sacro Monte e Laghi in elicottero e spettacoli teatrali estivi organizzati proprio all’Ippodromo.

Ma il “piatto forte” é una speranza, quella di organizzare un airshow acrobatico sopra la città. «Uno di quegli eventi che raccoglie migliaia di persone» spiega.

Bianchi, già direttore marketing dell’autodromo di Monza, e ora agente di Formula 1, pensa innanzitutto a “Volare alto”, pensare in grande per una città che fino ad ora «Ho visto prevalentemente nel percorso dell’autostrada».