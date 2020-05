Un corso per promuovere la propria attività turistica in vista della ripartenza

Sfruttare la pausa forzata per formarsi e studiare come rilanciare la propria attività turistica nel momento della ripartenza. È l’invito che Esplora il Lago Maggiore ha lanciato ai gestori delle strutture ricettive come hotel, bed&breakfast, e motel costretti a fare i conti con il prolungarsi dell’emergenza Coronavirus. Per aiutarli in questa nuova impresa, Esplora il Lago Maggiore ha quindi deciso di replicare il corso “Web e Marketing: tutti i segreti per promuovere la tua attività nel XXI secolo!”, già organizzato per la prima volta nel 2019 in collaborazione col Comune di Leggiuno.

Il corso è gratuito per tutti i gestori delle strutture ricettive sul Lago Maggiore. Ogni lezione si tiene interamente online, e per partecipare è necessario iscriversi alla “Esplora il Lago Maggiore academy” a questo link. Il primo webinar è stato il 20 marzo, ma gli organizzatori realizzeranno almeno due nuovi incontri alla settimana finché la situazione non migliorerà.

«Offrire – spiegano gli organizzatori – la possibilità di formarsi, aggiornarsi e confrontarsi con altre persone che si trovano nella stessa situazione ci è sembrata l’unica cosa che potessimo fare, nel nostro piccolo, per aiutare i gestori delle attività di ricezione turistica in questo momento».

Come il titolo suggerisce, il corso è un approfondimento dedicato al marketing, un tema fondamentale per tutte le attività e in particolare quelle del settore turistico, ma che spesso riceve meno attenzione di quanta ne meriterebbe. Nello specifico il seminario virtuale di Esplora il Lago Maggiore si concentra sulla promozione attraverso il web e i canali social: strumenti potenti, ma solamente se utilizzati nel modo corretto.

Secondo il calendario pubblicato sul sito di Esplora il Lago Maggiore, le lezioni continueranno almeno fino a mercoledì 27 maggio. Intanto, il prossimo appuntamento intitolato “Facebook: uno dei migliori alleati per intercettare potenziali clienti solo se sarai in grado di sfruttarlo nel modo corretto – Parte 2” è fissato per lunedì 18 maggio e sarà a cura di Alessio Fusè.