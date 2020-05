Un nuovo decesso alla Rsa Madonna della Croce, ma crescono anche i viggiutesi guariti

Il sindaco di Viggiù Emanuela Quintiglio ieri sera ha aggiornato con un messaggio ai suoi concittadini sulla situazione del paese in merito all’epidemia da coronavirus.

Una brutta notizia viene dalla Rsa Fondazione Madonna della Croce: «Un anziano ospite dell’Istituto, già accertato positivo al Covid19, è purtroppo deceduto – ha spiegato il sindaco – Nella struttura sta continuando il monitoraggio con i tamponi e, anche tra il personale, sono stati individuati nuovi contagiati, cinque dei quali residenti nel nostro paese. Per la maggior parte si tratta di personale sanitario già da giorni non in servizio perché presentava già i sintomi. In molti casi i tamponi sono stati fatti per verifica della idoneità al rientro al lavoro dei dipendenti in malattia».

Nell’Istituto sono state verificate le procedure di isolamento dei contagiati e dei loro contatti e, anche se proseguono i problemi dovuti alle assenze del personale in malattia, la situazione sembra migliorare: «La direzione dell’Istituto mi ha informato che stanno proseguendo le nuove assunzioni anche di operatori da fuori regione e che alcuni dipendenti stanno progressivamente rientrando dalla malattia anche se resta la carenza di personale».

Ma ci sono anche buone notizie: «Un nostro concittadino contagiato, dopo un lungo ricovero ospedaliero e molti giorni in terapia intensiva, ha fatto rientro a casa l’altro ieri, guarito e accolto dal calore della sua famiglia e del suo amatissimo cane. Registriamo con piacere anche la guarigione di un terzo contagiato che, dopo giorni di preoccupazione, è, anche lui finalmente guarito».

Il messaggio di Emanuela Quintiglio si conclude con una raccomandazione a tutti i suoi concittadini: «Un invito a tutti a non abbassare la guardia e a rispettare tutte le regole con costanza e rigore».