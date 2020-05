Un gelato con la mamma e il pigiama party dai nonni. Ecco i sogni dei bambini per la Fase 2

A casa da settimane, senza scuola e senza la possibilità di vedere nonni e amici. Sono i bambini a cui -come a tutti noi- il Coronavirus ha cambiato molto la vita.

Abbiamo chiesto loro perchè sono a casa, cosa fanno in queste giornate, cosa manca di più del passato e cosa faranno quando tutto sarà finito. Nel video che potete vedere qui sopra ci sono le loro risposte.

Un progetto, quello dedicato al rapporto dei bambini con il Covid, che VareseNews ha iniziato qualche settimana fa con un primo video che è stato anche ripreso dal Courrier international in Francia. Per guardare la prima puntata del progetto clicca qui e per la seconda clicca qui.

E i vostri bambini come stanno? Cosa fanno durante la giornata? Come si divertono? Cosa gli manca di più e qual è la prima cosa che pensano di fare quando finalmente potranno uscire? Registrate le loro risposte in un breve video (massimo 2 minuti) e condividetelo con noi. Potete continuare ad inviare i vostri contributi via WhatsApp al 335 7876883 oppure scrivendo a bambini@varesenews.it assieme alla liberatoria (scarica qui il modulo): li pubblicheremo.