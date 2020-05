Un omaggio floreale agli infermieri dell’azienda ospedaliera

In occasione della “Giornata internazionale dell’Infermiere“, la Direzione ASST Valle Olona ha fatto giungere piantine fiorite nei reparti dei suo Ospedali (Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo), accompagnate da una nota di ringraziamento rivolta agli operatori.



Gli Infermieri, oggi più che mai, sono vicini ai cittadini che li riconoscono come compagni nei loro momenti di bisogno, perché per gli infermieri, come recita il Codice Deontologico, “il tempo di relazione è tempo di cura”. Si celebri, in questa giornata Internazionale dell’Infermiere, il contributo quotidiano di tutti gli infermieri dell’ASST Valle Olona, e che resti memoria collettiva del nostro contributo, valore aggiunto per l’umanità, sia in tempi di emergenza che in tempi di ordinarietà.

Buona Giornata Internazionale dell’Infermiere!

La ricorrenza che vi apprestate a festeggiare quest’anno prende un significato ancora più forte. La Vostra professione ha dimostrato in questa pandemia, ancora una volta, il valore e la competenza che riesce ad esprimere riuscendo a creare la differenza. La Direzione, attraverso un piccolo pensiero floreale, vuole esprimere un sentito ringraziamento per quanto tutti i giorni riuscite a offrire ai nostri cittadini che a noi si rivolgono per trovare risposte competenti e umane ai loro problemi di salute. Grazie di cuore.