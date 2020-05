Una mascherina a ogni abitante: il regalo delle volontarie di Mercallo

Sono tante, ben realizzate, coloratissime e aiuteranno gli abitanti del paese a proteggere loro stessi e gli altri in questo periodo difficile. Sono le mascherine che un gruppo di volontarie di Mercallo ha realizzato e donato a tutti i cittadini dai sei anni in su del loro comune.

Tutto è iniziato quando una decina di donne (tutte con esperienza nella sartoria) di fronte all’epidemia di Covid-19 ha voluto mettersi in gioco e fare qualcosa per dare una mano alla propria comunità, la decisione? Confezionare tante mascherine quanti sono gli abitanti di Mercallo. Dopo aver racimolato – anche grazie all’aiuto dell’associazione “Mercallo per” – i finanziamenti necessari per l’acquisto del materiale, le volontarie si sono subito messe al lavoro.

Parecchi giorni di lavoro dopo ecco il risultato: centinaia di mascherine di colori e dimensioni diverse (adatte anche ai bambini), composte da più strati di tessuto sovrapposti così da essere traspiranti ma anche capaci di formare una barriera efficace e fermare le particelle che si emettono col respiro e mentre si parla.

Le volontarie hanno consegnato le mascherine al Comune di Mercallo nella mattinata di lunedì 25 maggio, e lo stesso giorno i volontari della Protezione civile hanno iniziato a distribuirle casa per casa a tutti gli abitanti del paese, compresi i bambini dai sei anni in su. Insieme alle creazioni delle volontarie, la Protezione civile ha consegnato a ogni nucleo familiare anche due mascherine chirurgiche.

«Le mascherine realizzate dalle volontarie – commenta il sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo – oltre a essere belle, sono anche molto ben fatte. Le abbiamo consegnate agli abitanti di Mercallo, e tutti hanno apprezzato moltissimo questo gesto».