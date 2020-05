A Varese anche l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato dà una mano

Presidio di parchi e giardini, ma anche aiuto per la consegna dei Buoni spesa. Per fronteggiare l’emergenza coronavirus, in questa settimane, sono in campo a Varese anche i volontari dell’Associazione nazionale Polizia di Stato.

«A loro, come a tutte le persone impegnate nella grande macchina degli aiuti, va il mio personale ringraziamento e quello della comunità intera». Così il sindaco Davide Galimberti ha voluto ringraziare i rappresentanti dell’associazione, durante un incontro a Palazzo Estense. «Più volte – le sue parole – abbiamo detto che da questa situazione usciremo soltanto grazie al contributo di ognuno di noi. L’impegno dei volontari è occasione da un lato per ribadire la grande mobilitazione della popolazione varesina, che ha saputo reagire con grande unità alla sfida che stiamo affrontando, e, dall’altro, per rinnovare l’invito a mantenere alta l’attenzione anche in questa nuova fase».

«Come associazione – le parole del presidente della sezione varesina di ANPS Agostino Scuncia – siamo impegnati in diversi Comuni del nostro territorio. Ogni occasione è per noi importante per rinnovare l’impegno che abbiamo preso nei confronti della popolazione, prima come professionisti e poi come volontari. Per Varese noi ci siamo e ci saremo sempre».