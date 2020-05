Il Varesotto supera i 3mila casi: sono 67 i nuovi tamponi positivi

Il numero di tamponi positivi effettuati nel Varesotto dall’inizio dell’emergenza ha superato oggi, mercoledì 6 maggio, i 3mila casi. Con una crescita rispetto al report di ieri di 67 casi (e l’aggiunta di 60 tamponi che non erano stati registrati nel mese di aprile) la provincia di Varese conta ora 3018 persone positive. Il numero dei morti è cresciuto di 19 persone a 411. (Foto: Maurizio Borserini)

Il maggior numero di nuovi tamponi positivi arriva da Busto Arsizio (+22), Saronno (+18), Gallarate (+21) e Gavirate (+15).

La Lombardia conta 764 tamponi positivi in più secondo l’ultimo report regionale di mercoledì 6 maggio.

In tutta la Lombardia i casi positivi sono arrivati ormai a 79.369. Il numero di pazienti in terapia intensiva è sceso di 29 per un totale di 480. Calano i ricoverati non in terapia intensiva a 6.079 (-122). I morti in tutta la Regione sono diventati 14.611, sono 222 persone in più dai ieri.

I 25 comuni più colpiti del Varesotto

Busto Arsizio 317 +22

Varese 284 +4

Saronno 202 +18

Gallarate 201 +21

Laveno-Mombello 127 +3

Malnate 119 +1

Cocquio-Trevisago 118 0

Caronno Pertusella 81 0

Tradate 81 +5

Somma Lombardo 80 +2

Castellanza 69 +1

Gorla Minore 67 +2

Cassano Magnago 54 0

Lonate Pozzolo 54 +1

Vergiate 49 +9

Gavirate 48 +15

Olgiate Olona 37 0

Cardano Al Campo 35 +1

Origgio 33 0

Cislago 28 +2

Luino 28 +1

Samarate 28 0

Fagnano Olona 27 0

Gerenzano 27 0

Ferno 26 0

Viggiu’ 26 +1

I casi nelle province lombarde

Bergamo 11587 +37

Brescia 13267 +99

Como 3401 +37

Cremona 6151 +21

Lecco 2381 +10

Lodi 3155 +41

Monza Brianza 4893 +12

Milano 20711* +243 (*aumento dovuto ad acquisizione di una quota di 70 positivi non rendicontati nel mese di aprile )

Mantova 3217 +2

Pavia 4621 +70

Sondrio 1230 +7

Varese 3018* +67 (*aumento dovuto ad acquisizione di una quota di 60 positivi non rendicontati nel mese di aprile )