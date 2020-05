Vent’anni di basket: quattro “varesini” in lizza per il quintetto ideale dell’Italia

Ci sono ben quattro giocatori che hanno vestito la maglia della Pallacanestro Varese tra i “magnifici 16” scelti dalla FIBA – la federazione del basket internazionale – per poter votare il miglior quintetto azzurro degli ultimi vent’anni.

Tre appartengono alla magnifica stagione che culminò con lo scudetto dei Roosters nel ’99; il quarto invece ha giocato a Masnago in un’epoca molto più vicina nel tempo ed è certamente meno legato ai colori biancorossi. Partiamo quindi dai primi, e l’elenco è allo stesso tempo semplice e meraviglioso: Giacomo Galanda, Andrea Meneghin (foto in alto), Gianmarco Pozzecco, in rigoroso ordine alfabetico. Il poker è invece completato da Massimo Bulleri che visse altrove le stagioni migliori (Treviso e Milano, soprattutto) ma che prima di appendere le scarpe al chiodo disputò un’ultima e apprezzata annata con la Openjobmetis prima di sedersi accanto a Caja in panchina per un campionato.

Sul sito ufficiale della FIBA i quattro ex varesini sono affiancati da altri dodici giocatori che hanno fatto grande il basket italiano nei primi due decenni del 21° secolo: i tifosi possono votare cinque nomi per comporre quello che sarà il “quintetto tipo” della nazionale azzurra in questo lasso di tempo.

Attualmente – il sondaggio è stato avviato lunedì 4 maggio – la classifica è comandata da Danilo Gallinari (primo) e Marco Belinelli (secondo) che al di là dell’indubbio talento godono della grande popolarità derivante dal giocare in NBA e del fatto di essere attualmente in attività. Alle loro spalle c’è il primo “ex”, Gianluca Basile, seguito dal primo dei “nostri” che è Gianmarco Pozzecco. Quinto è – per ora – Gregor Fucka mentre Meneghin è ottavo, Galanda nono e Bulleri sedicesimo. Per votare si può CLICCARE QUI e accedere alla pagina dedicata agli azzurri; la preferenza può essere data a cinque giocatori, così da comporre il proprio quintetto al di là dei ruoli sul parquet, che per questo “giochino” non sono vincolanti.

GLI AZZURRI

Andrea BARGNANI, Gianluca BASILE, Marco BELINELLI, Massimo BULLERI, Luigi DATOME, Gregor FUCKA, Giacomo GALANDA, Danilo GALLINARI, Alessandro GENTILE, Daniel HACKETT, Stefano MANCINELLI, Denis MARCONATO, Niccolò MELLI, Andrea MENEGHIN, Gianmarco POZZECCO, Matteo SORAGNA.