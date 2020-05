Venticinque nuovi casi positivi al Covid nel Varesotto. In Lombardia 33 decessi

Venticinque contagi in più. Il quotidiano report di Regione Lombardia sull’andamento dell’epidemia fa salire a 3619 i casi positivi in provincia di Varese dall’inizio dell’emergenza.

Nell’intera regione, oggi, domenica 31 maggio, i nuovi casi sono 210 che portano a 88.968 il totale complessivo anche se, attualmente, rimangono 20.996 le persone ancora ammalate, 813 in meno rispetto a ieri. Salgono ancora i decessi: nelle ultime 24 ore sono stati 33, per un totale di 16.112.

In terapia intensiva rimangono 170 pazienti, due in meno di ieri, mentre i ricoverati negli altri reparti sono 3113, in calo di 176.

In aggiornamento i casi dei comuni della provincia

Più volte abbiamo sollevato perplessità sul fatto che a tre mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria non esista ancora un sistema di comunicazione puntuale e aggiornato sull’andamento dell’epidemia sul nostro territorio. Nel bollettino regionale vengono diffusi solo i dati relativi ai nuovi tamponi positivi individuati provincia per provincia insieme ad altri indicatori ma solo di carattere regionale. Per questo in più occasioni abbiamo chiesto ad ATS Insubria di rispondere a dieci domande per un’analisi più precisa sulla situazione nella nostra provincia ma abbiamo ricevuto risposta solo in poche occasioni e con dati aggregati con il territorio comasco.

Questo rappresenta un limite poiché non è facile distinguere i nuovi contagi emersi dall’attività di monitoraggio delle situazioni più a rischio (personale sanitario, soccorritori, ospiti di case di riposo e residenze disabili) da quelli che effettivamente si sviluppano in contesti normali (famiglia, lavoro, aziende, attività commerciali e spazi pubblici).

I casi nelle province lombarde

MI: 23.076 (+32) di cui a Milano citta’ 9.788 (+13)

BG: 13.366 (+43)

BS: 14.768 (+44)

CO: 3.853 (+13)

CR: 6.459 (+11)

LC: 2.743 (+7)

LO: 3.474 (+6)

MN: 3.357 (+12)

MB: 5.518 (+4)

PV: 5.338 (+10)

SO: 1.463 (+3)

VA: 3.619 (+25)

e 1.934 in corso di verifica.

