Vestiti usati da “asporto”, un aiuto alle mamme

Anche lo Stendipanni si attrezza per l’asporto. Il mercatino della solidarietà famigliare è chiuso ormai da diverse settimane a causa dell’emergenza coronavirus, ma ora che il cambio di stagione si fa urgente, l’associazione ha trovato un’alternativa per andare incontro alle esigenze delle persone in difficoltà.

Chi avesse bisogno di abiti per bambini da 0 a 14 anni può contattare l’associazione, spiegare di cosa ha bisogno e i volontari prepareranno un pacchetto che potrà poi essere ritirato (chiamare il 3486646880)

Lo Stendipanni, il mercatino proposto dall’associazione “Mamme in cerchio” si trova in via Acquadro 30, ad Azzate, nei locali dell’oratorio, sotto al cinema Castellani.

Il mercatino mette a disposizione abiti usati, ma puliti, ordinati e in buono stato, selezionato con cura dalle volontarie dell’associazione

Per maggiori informazioni: www.mammeincerchio.org.