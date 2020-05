Il vicepresidente lombardo ha detto che l’indice R0 in Lombardia è 0,75

«Il tasso di R0 in Lombardia è al 0,75%, al di sotto della media italiana che è di 0.8». A dirlo è il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala che ai microfoni di Skytg24 ha spiegato che la Regione insieme ad alcuni ricercatori sta incrociando tutti i dati disponibili per eseguire questo calcolo.

Il parametro R0 (che in nel contesto attuale è più corretto chiamare Rt) in un’epidemia rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto. È un parametro fondamentale per definire l’andamento della diffusione della malattia ed è fondamentale che rimanga sotto la soglia di 1, poiché questo significa che per ogni persona ammalata se ne infetta meno di una.

Ovviamente per fare questo calcolo è fondamentale disporre dei dati in grado di garantirne l’accuratezza. Il vicepresidente tuttavia ha dichiarato che dall’incrocio dei dati disponibili è stato possibile calcolare il tasso R0 della Lombardia «che è 0,75, quindi ogni persona contagia 0,75 persone cioè non più di una».