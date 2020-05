Videolezioni di cinema e lettura espressiva per sostenere i progetti di Good Samaritan

Video lezioni di cinema e lettura espressiva per aiutare e sostenere importanti progetti umanitari in Uganda.

L’idea è di Susanna Tadiello, volontaria dell’associazione Good Samaritan, che insegna queste due materie da molto tempo.

«Mi sono diplomata presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano in regia documentaristica, d’impresa e di pubblicità e ho sempre fatto teatro – racconta Susanna – Dall’inizio della quarantena io e mia madre Laura abbiamo registrato video-letture per bambini pubblicate sulla pagina Facebook della Piccola England-Scuola Bilingue di Varese. Da lì mi è venuta l’idea di proporre una lezione di lettura espressiva (e successivamente quella di cinema) per chi volesse cimentarsi nella lettura delle storie o per chi ne avesse bisogno per il tipo di lavoro che svolge (chi parla in pubblico o anche chi legge in chiesa. Non desideravo trarne un profitto personale ma, allo stesso tempo, penso sia importante riconoscere economicamente la professionalità delle persone, e così ho deciso di dirottare i proventi su Good Samaritan».

In questo fine settimana si potranno seguire sulla piattaforma Zoom due nuove lezioni di Susanna: «La lezione di lettura espressiva ha avuto moltissimo successo, quindi la replicherò oggi, sabato 9 maggio alle 16.30 sempre via Zoom. Domani, domenica 10 maggio alle 15.00 terrò invece una lezione sui linguaggi del cinema. Non serve essere degli esperti, ma solo dei grandi appassionati di serie tv e film. Passeremo un’oretta insieme scoprendo come i registi ci comunicano il loro punto di vista e come “saper leggere” un film per goderselo al meglio. Alla fine manderò il materiale utilizzato, registrazione video della lezione e power point con i contenuti».

Le due lezioni sono descritte nelle pagine del sito di Susanna Tadiello. Per partecipare è sufficiente fare una donazione libera sul sito https://sostieni.good- samaritan.it/

Ulteriori informazioni e contatti anche sul profilo Facebook di Susanna

«Stiamo promuovendo una campagna di raccolta fondi per le famiglie di Gulu che beneficiano dei nostri progetti: l’organizzazione con la quale collaboriamo ha dovuto chiudere per il lockdown preventivo (per ora, se non sbaglio, i casi sono 79 e sono tutti al sud) e le famiglie povere e vulnerabili che ricevevano sostegno attraverso cibo e beni primari sono in serissime difficoltà, soprattutto perché non è possibile lavorare e spostarsi e per il costo del cibo che è salito.

Dobbiamo arrivare alla cifra di 24.000 euro per poter assistere circa 600 nuclei familiari di 5-6 membri ciascuno per due mesi, consegnando loro fagioli, riso, polenta, fiammiferi, olio, sale e sapone. Quindi le persone possono donare 10 euro (per una famiglia per due settimane), 20 euro (per una famiglia per un mese) oppure 40 (per una famiglia per due mesi). Con le lezioni online da me proposte siamo arrivati a raccogliere più di 400,00 euro: non c’è una cifra stabilita per partecipare alla lezione, ognuno contribuisce in base alla proprie disponibilità economiche e la donazione è sotto la responsabilità del partecipante».

Tutti i dettagli sul progetto sono sul sito di Good Samaritan, insieme ai tanti altri progetti che l’associazione porta avanti da tempo.

In questo video, Giuseppina D’Amico, cooperante di Good Samaritan e il direttore della Ong Comboni Samaritans of Gulu raccontano l’emergenza in Uganda: