Il 1° luglio riapre la piscina di Cassano, per ora l’unica nella zona di Gallarate

Riapre la piscina di Cassano Magnago, il MioClub. Lo fa con le necessarie precauzioni e torna a fornire un servizio non solo a Cassano, ma a tutta la zona di Gallarate, un po’ orfana (almeno per ora di certo) della piscina di Moriggia.

«Riapriremo lunedì 29 giugno per gli agonisti, che possono così riprendere gli allenamenti» dice Paolo Galante, gestore dell’impianto. «Il 1° luglio apriremo per nuoto libero» ma anche con i corsi, l’acquafittness e il solarium.

Una riapertura completa nell’arco di un mese, dopo che dall’8 giugno erano riprese le attività di fitness “terrestre”. «All’inizio abbiamo ripreso un po’ al rallentatore, già dalla seconda settimana vediamo un bello spunto, facciamo corsi anche all’aperto e questo aiuta la fiducia. All’interno non usano Aria Condizionata, ma si sta sempre con le finestre aperte». Rigorose le misure per evitare troppa concentrazione di persone, anche in acqua: al massimo 7 persone per corsie, al massimo 12 nella vasca piccola, al massimo 7 idromassaggio.

La riapertura del MioClub arriva anche in un contesto che vede ancora alcune limitazioni in altri impianti della zona, tra Busto e Gallarate. Il caso più clamoroso è quello della piscina Amsc di Moriggia, che è rimasta senza un gestore e ha visto andar deserta la gara per l’affidamento: a inizio giugno il Comune (proprietario di Amsc) ipotizzava di poter ripartire per i primi di luglio trovando un accordo specifico per un solo anno con un ipotetico nuovo gestore. Operazione non facile, va detto. Di certo per ora è “saltata” la prima parte di stagione all’aperto.