15.000 euro raccolti in poche ore nel ricordo di Niccolò Sartoni

Per rendere omaggio a Niccolò Sartoni la fidanzata ha dato il via ad una raccolta fondi che verrà devoluta in beneficenza.

Niccolò è il giovane docente dell’Istituto Barbara Melzi che è venuto a mancare domenica dopo aver combattuto contro una malattia incurabile. Il funerale di Niccolò, classe ’91, si svolgerà martedì 9 giugno alle 15 a Sacconago. 20 minuti prima avrà luogo il rosario.

Alla campagna, attivata nella serata di ieri, hanno già risposto in tantissimi, ennesima dimostrazione dell’affetto che circondava e circonda Niccolò. In poche ore sono già stati raccolti 15.000 euro.

Per chi volesse contribuire a rendere omaggio a Niccolò con una donazione ecco il link alla raccolta fondi.