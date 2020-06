I 40mila dipendenti Carlsberg nel mondo si raccontano in un video

I 40.000 dipendenti del Gruppo Carlsberg, sparsi in oltre 30 paesi nel mondo, sono i protagonisti di un’iniziativa di condivisione davvero unica.

Il gruppo Carlsberg ha dato voce a tutti i lavoratori che la rappresentano nel mondo postando sui propri canali social “Who we are”, un video che ne raccoglie le testimonianze, i momenti di gioia, di lavoro intenso e, perché no, di qualche birra condivisa: in poche parole, la vita in Carlsberg Group:

L’obiettivo era quello di superare il concetto classico di video istituzionale e raccontare i propri dipendenti, vero cuore pulsante dell’azienda, attraverso clip realizzate direttamente da loro tra gennaio e maggio.

«Il nostro intento non era realizzare una pubblicità – spiega Christian Wulff Søndergaard, VP Corporate Affairs del Gruppo Carlsberg – Vogliamo mostrare chi siamo con delle testimonianze autentiche che riflettano la diversità dei nostri dipendenti, mantenendo l’inestinguibile sete di progresso che abbiamo ereditato dai nostri fondatori e che ci ha resi ciò che siamo. Siamo sinceramente orgogliosi della nostra storia e del nostro impegno per un oggi e un domani migliori».

Da oltre 30 Paesi, i dipendenti del Gruppo Carlsberg hanno mostrato momenti della loro vita quotidiana raccontando le loro passioni e mostrando chi sono, al di là del mondo della birra in cui operano.

«È un progetto unico nel suo genere, perché ognuno di noi ha modo di raccontarsi e di contribuire in prima persona alla storia del gruppo Carlsberg – aggiunge Antonella Reggiori, Corporate Affairs Director di Carlsberg Italia – La cosa più interessante è vedere che, come ogni aspetto della nostra vita va a formare la percezione che diamo di noi, allo stesso modo ogni dipendente contribuisce a creare la Carlsberg di oggi, nel rispetto dell’eredità del passato e con l’orgoglio di perseguire il nostro scopo “Brewing for a better Today and Tomorrow”, sempre».

