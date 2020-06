600mila euro per progetti di prevenzione delle truffe agli anziani

La Giunta regionale della Lombardia ha deciso di stanziare ulteriori 600 mila per il biennio 2020-2021 per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode.

Esprime soddisfazione la Vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia Francesca Brianza che spiega la misura adottata.

«Durante tutto il periodo dell’emergenza – commenta – abbiamo assistito ad un triste susseguirsi di episodi criminali ai danni degli anziani. Siamo passati dalla truffa delle mascherine a quella dei finti tamponi. Ora si parla di finti operatori e agenti di polizia che cercano di introdursi nelle abitazioni per cercare tracce di coronavirus nelle condutture domestiche».

«Regione Lombardia e il Consiglio Regionale – prosegue – sono in prima linea per contrastare duramente questi reati finanziando spot televisivi, campagne informative e culturali, anche in collaborazione con le forze dell’ordine e organizzazioni di volontari, che possano mettere in guardia la popolazione e difendere le persone piu fragili da questi sciacalli».

Per ogni progetto la soglia minima di cofinanziamento regionale è pari ad € 5.000 la soglia massima ad € 10.000 pari all’80% del costo del progetto validato.