780mila euro per riqualificare la piazza della stazione di Gallarate

Quattro diverse corsie di accesso e distribuzione dei parcheggi, più uno spazio pedonale centrale, con tanto di “angolo” artistico.

Galleria fotografica Progetto piazza Giovanni XXIII Gallarate stazione 4 di 7

È l’idea per riqualificare l’intera piazza della stazione di Gallarate, piazza Giovanni XXIII: un intervento per cui la città investirà 780mila euro e che è stato presentato in commissione dall’assessore Sandro Rech.

Al di là delle piccola criminalità e del degrado da comportamenti scorretti, la piazza oggi è uno spazio particolarmente disordinato, per la distribuzione dei parcheggi, per gli alberi cresciuti, abbattuti e sostituiti nel tempo, per l’arredo urbano “stratificatosi”.

L’intervento – che comprende anche nuova illuminazione – si può apprezzare nella galleria fotografica. Tra gli elementi caratteristici anche una possibile installazione al centro dello spazio pedonale di un’area espositiva «che viene utilizzato per esporre opere a rotazione» spiega Rech. Un’installazione «stile Cubo di Garutti, con opere che potrebbero esposte che potrebbero essere legate alle mostre in corso piuttosto che scelte con votazione online dai cittadini e rinnovate periodicamente».