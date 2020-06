Acque balneabili alla Schiranna? Promosse dal Ministero ma il Sindaco frena

Il lago di Varese torna balneabile? A un anno dall’avvio del grande progetto di risanamento voluto da Regione Lombardia con tutti i comuni rivieraschi, la prima promozione appare sul sito del Ministero della Salute dove, nella banca dati della balneabilità, il lido della Schiranna viene promosso a pieni voti con giudizio “eccellente” per le acque e reso balneabile.



Solo la sponda varesina riceve la luce verde, mentre le altre, da Gavirate a Biandronno, rimangono off limits nonostante il giudizio sulle acque sia eccellente anche per Biandronno ( Gavirate è sufficiente).

Il problema dello specchio idrico varesino, si sa da anni, non è tanto la presenza batterica, ormai quasi inesistente grazie al collegamento della rete fognaria rivierasca ad eccezione del quartiere storico di Gavirate. A rendere non sicure dal punto di vista sanitario le sue acque sono la composizione chimica, la fioritura algale e l’anossia.

Frena sui bagni dalla spiaggia della Schiranna il Sindaco Davide Galimberti : « Senza le analisi di Ats Insubria sulla situazione delle acque non ci sarà un’autorizzazione alla balneazione». In Comune, quindi, non è arrivata alcuna documentazione, ma nemmeno sulla scheda ministeriale della Schiranna vengono indicati i risultati dei campionamenti.