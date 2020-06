Albizzate, auto si ribalta all’alba lungo viale De Gasperi. Soccorso un 33enne

L’incidente è avvenuto di mattino molto presto nell’ultimo tratto di viale De Gasperi ad Albizzate in direzione di Jerago con Orago. L’allarme per i soccorritori è scattato alle 5.35 e sul posto sono accorsi un’ambulanza dell’Sos di Carnago e i vigili del fuoco.

Il personale sanitario ha prestato soccorso ad un ragazzo di 33anni coinvolto nell’incidente che è stato portato in pronto soccorso per controlli in codice verde. I vigili del fuoco hanno rimesso l’area in sicurezza.