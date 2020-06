Albizzate e Solbiate Arno, l’intesa sul sociale dà nuovi frutti: ecco la nuova auto

Un nuovo mezzo attrezzato anche per il trasporto disabili del valore di 26mila euro entra in forze al consorzio sui servizi sociali dei comuni di Albizzate e Solbiate Arno. Una realtà che esiste da 40 anni e che offre servizi di assistenza ambulatoriale e domiciliare ai cittadini dei due comuni.

«Tra le nostre amministrazioni comunali c’è un’ottima collaborazione sul consorzio per il sociale e i frutti si vedono – spiega il sindaco di Albizzate Mirko Zorzo -. In poco più di un anno attraverso un’amministrazione oculata delle risorse siamo riusciti a mettere in campo l’acquisto di due macchine che ampliano la capacità di servizio su un tema cruciale per la cittadinanza».

Il consorzio, finanziato per 108mila euro dal Comune di Albizzate e per 77mila da quello di Solbiate Arno, garantisce servizi alla persona, trasporto di cittadini in difficoltà, servizi domiciliari e conta anche su una rete di volontari.

«I servizi sono stati limitati in questo periodo durante l’emergenza sanitaria – spiega il sindaco Oreste Battiston -. In una prima fase abbiamo dovuto tutelare anche la salute degli operatori ma lentamente i servizi stanno tornando alla normalità e già oggi possiamo dire che il 70% dei servizi è stato ripristinato».