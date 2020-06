Analisi positive sulla potabilità: ultime formalità per riavere l’acqua a Varese, Comerio e Barasso

Da questa sera per i varesini di 60 vie interessate tra Sant’Ambrogio, Montello e Bregazzana e i cittadini di Comerio e Barasso si fa imminente la possibilità di tornare ad usare pienamente l’acqua dei loro rubinetti: in queste ore i comuni interessati stanno emettendo le ordinanze che revocano il divieto di utilizzo dell’acqua per bere e cucinare.

Il motivo della revoca è tecnico: le analisi hanno dato un valore sull’inquinamento di idrocarburi tornato nei limiti della norma, cosa che mette i sindaci interessati dall'”incidente” nella condizione di poter revocare il divieto. Si attende dunque ora solo il via libera da parte di Ats per revocare le ordinanze di non potabilità dell’acqua assunte dai sindaci di Varese, Barasso e Comerio. I tre sindaci auspicano che il responso di Ats possa avvenire celermente così da poter eliminare i disagi per i cittadini. Al momento quindi sussiste ancora il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi alimentari.

Passata l’emergenza per le migliaia di cittadini coinvolti, è arrivato però ora il momento di chiarire: ci aspettiamo, a bocce ferme e a mente fredda, una corretta ricostruzione di quello che è successo, aldilà delle notizie parziali ottenute in questi giorni, da parte di chi è coinvolto nell’inquinamento e nella gestione degli acquedotti, nonché una eventuale definizione delle responsabilità, ancora non chiarite.