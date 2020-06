Andare a vivere in Germania per lavoro: quali le migliori città?

La situazione lavorativa per i giovani italiani non vira certo nelle condizioni più favorevoli, questo è risaputo. I dati lo dimostrano e non sono certo incoraggianti: l’Istat ha rilevato che il tasso di disoccupazione fino allo scorso Dicembre si aggirava attorno al 28,9%. Il dato preoccupante anche in vista della diminuzione del numero di occupati, che ha subito un calo di 75 mila unità: il tasso è diminuito di quasi il 60%.

Il paese, inoltre, vanta un tasso di disoccupazione stabile, che ormai da 30 anni non si sposta dal 5%. La Germania macina numeri positivi anche per ciò che concerne il numero di occupati, che è aumentato del 0,9% tra il 2018 e il 2019, dato inferiore rispetto a quello dell’anno precedente, che era del + 1,4%, ma comunque positivo.

Per questa ragione, molti giovani decidono di spostarsi in paesi europei che conferiscano una prospettiva migliore, come la Germania. Ad aiutarli, sono anche gli efficienti servizi di logistica internazionale per spedire in Germania che permettono il trasferimento di pacchi e mobilia con grande facilità.

Quali sono dunque i paesi dove si preferisce vivere in Germania? Ecco l’elenco aggiornato dei preferiti dal punto di vista occupazionale, sociale e culturale.

– Lipsia

Lipsia rappresenta un’ottima scelta se si decide di trasferirsi in Germania. Innanzi tutto, si parla di una città dal ricco background culturale, che permetterà quindi di immergersi in una cultura viva e interessante; in secondo luogo, da un punto di vista più pratico, gli affitti e le case sono a basso prezzo, è facile trovare un’opportunità alla portata di tutti.

Stessa considerazione per i posti di lavoro: qui, infatti, l’offerta è ricca, anche grazie a tre grosse compagnie molto conosciute in Italia. Si parla di Porsche, BMW e DHL che hanno posto le loro basi operative in città apportando un aumento dei posti liberi del 20%.

– Francoforte sul Meno

Anche Francoforte sul Meno rappresenta un’importante opportunità per tutti i giovani in cerca di lavoro. La città è, infatti, un grandissimo centro bancario e immobiliare. Gli studi hanno rilevato che su 106 posti di lavoro 6 sono lasciati liberi, il che vuol dire che (incredibilmente in questi tempi) l’offerta è leggermente maggiore della richiesta. Una delle città in cui il PIL pro capite è più alto in tutta la nazione, si parla, infatti, di ben 80.000 euro.

– Berlino

Famosa per la sua bellezza e la rilevanza storica del muro, la città è un’importantissima attrazione turistica, anche se fino a qualche anno fa era considerata non molto attraente dal punto di vista economico, poiché un po’ deboluccia.

Ora, invece, Berlino è in forte ripresa, in particolare grazie al settore delle tecnologie che sta trovando ampio sviluppo e a molte compagnie che hanno deciso di collocare nella città le proprie basi operative. Una buona opportunità, se si sta cercando un posto di lavoro e si vuole vivere in una città storicamente importante.

– Stoccarda

Stoccarda è conosciuta come “la città più innovativa di tutta la Germania”. Sembra incredibile, infatti, ma qui sono stati registrati più di 1300 brevetti da 100.000 persone. Ormai, in questa città, l’economia è in impennata continua da svariati anni, anche in questo caso il successo è da attribuire a famosi marchi automobilistici come Mercedes e Porsche, che hanno deciso di stanziare qui le loro basi. Anche il gigante dell’elettronica Bosch ha sede a Stoccarda.

– Erlangen

Erlangen è molto famosa per il grandissimo livello d’istruzione delle persone, infatti, si calcola che 2 abitanti su 3 arrivi al diploma di maturità mentre un terzo degli stessi consegue la laurea. La città è anche molto ricca: infatti, solo il 3% degli abitanti dipende da aiuti conferiti dallo stato. Si tratta del dato più basso in tutta la Germania. Nonostante sia meno conosciuta e famosa delle precedenti, rappresenta comunque un’ottima opportunità per trasferirsi e assicurarsi un buon futuro.

– Monaco di Baviera

Il non plus ultra tra le città tedesche se si cerca impiego, Monaco è, infatti, famosa come una delle città più ricche di tutta la Germania, dove gli abitanti hanno alti stipendi e vivono tra infrastrutture di ottimo livello. Tutta questa ricchezza è legata anche alle grandi aziende che vi operano, come ad esempio la BMW, marchio di automobili famoso a livello mondiale.

– Wolfsburg

Qualora l’esigenza sia di trovare una città bella, ricca di verde e piacevole da visitare si sconsiglia Wolfsburg poiché non è particolarmente famosa per il fattore estetico. Tuttavia, è facile trovarvi impiego: anche qui, infatti, le aziende automobilistiche hanno creato grande ricchezza. Tra queste, è presente anche la Volkswagen, che fornisce impiego praticamente a tutti gli abitanti.

– Ingolstadt

Anche questo nome potrebbe esservi nuovo, poiché si parla di una città non molto pubblicizzata. Eppure l’economia locale è ormai da anni in continua crescita, il tasso di disoccupazione è a livelli minimi e gli stipendi sempre molto interessanti. Anche a Ingolstadt, la fortuna dipende da una casa automobilistica: l’agiatezza della zona è dovuta alla sede dell’Audi.

– Regensburg

Una città davvero pittoresca sita sulle coste del Danubio, ottima se oltre a un impiego si cerca una località affascinante dove risiedere. Il PIL pro capite di Regensburg è di 75.000 euro, le infrastrutture e i collegamenti interni di autostrade e veicoli pubblici sono molto efficienti, rendendo facile muoversi e spostarsi al suo interno. Insomma, il connubio ideale tra una situazione economica vantaggiosa e un bel posto in cui vivere e muoversi facilmente.

– Düsseldorf

Düsseldorf è sita al Nord del paese ed è la capitale della Renania Settentrionale-Vestfalia. Anche questa sorge in riva ad un fiume, il Reno, deve la propria fortuna alla sua posizione di grande rilievo e interesse per le industrie. Nel territorio della città, infatti, sorgono le sedi di alcune importanti aziende come E.ON, che lavora nel settore energetico, e Hankel, che si occupa del settore chimico. Tuttavia, anche il ramo dei servizi è molto sviluppato.