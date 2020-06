Appalto del gas, le pressioni di Caianiello sull’ex-sindaco di Olgiate Olona

Tra i nuovi episodi corruttivi a carico dell’ex-capo provinciale di Forza Italia Gioacchino Caianiello spicca anche la presunta dazione di danaro da parte del vice-presidente della società Erogasmet, Stefano Bolla, a favore di Alberto Bilardo che poi l’avrebbe girata a Caianiello e alcune utilità a favore della società dello stesso Bilardo. La cifra di 50 mila euro in contanti sarebbe stata consegnata da Bolla a Bilardo all’interno della sede di Assogas a Milano.

Secondo i magistrati della Procura di Milano, infatti, Stefano Bolla nel 2015 si sarebbe avvalso dei rapporti con i due esponenti di Forza Italia per “superare” alcune problematiche legate al rinnovo della concessione degli appalti per la distribuzione del gas a Verbania e Olgiate Olona.

Bilardo e Caianiello, infatti, avrebbero utilizzato la loro conoscenza dirette dell’allora sindaco del capoluogo del Vco, Marco Zacchera, e dell’ex-sindaco di Olgiate, Giorgio Volpi (entrambi non indagati, ndr), per garantire il rinnovo degli appalti a favore della società che ha sede a Roncadelle (in provincia di Brescia).

I rapporti tra Caianiello e Volpi risalgono almeno al 2009 quando l’esponente di Forza Italia appoggiò Volpi alle elezioni amministrative (nella foto durante un appuntamento elettorale) che lo videro vincitore per la seconda volta e sono proseguiti almeno fino alla fine del 2018 con l’ex-sindaco che entrò a far parte del direttivo dell’associazione politica Agorà, fondata dallo stesso Caianiello.