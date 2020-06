Arresto cardiaco al tennis, lo rianimano col defibrillatore

Una mattinata dedicata allo sport e all’attività fisica all’aria aperta a Magnago, centro del Milanese.

Poi qualcosa non va, l’uomo di 61 anni che si accascia a terra privo di sensi, non si muove, non respira, non gli batte più il cuore.

Tutto succede sotto gli occhi di altri sportivi che danno l’allarme e ai circolo del tennis di via Parini, ci si attiva per impiegare uno strumento che fa la differenza fra la vita e la morte: il defibrillatore semi automatico.

Vengono a quel punto praticate le prime manovre rianimatorie con l’ausilio del “Dae”.

Nel frattempo arrivano i soccorrritori in ambulanza e automedica: l’uomo viene preso in carico dai sanitari che lo stabilizzano e lo portano poi in codice rosso all’ospedale di Legnano.