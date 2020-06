Arriva a Sesto la “Hugbike”, la bici dell’abbraccio

«La sensazione di poter viaggiare in due, abbracciati, con la possibilità di poter scambiare due chiacchiere pedalando è una unica». A Sesto Calende l’estate porta con sé anche la Hugbike, ovvero la “bici dell’abbraccio” donata della onlus Amici di Tommy e Cecilia alla Pro Sesto Calende che la renderà disponibile per il noleggio gratuito tramite l’ufficio di Informazione Turistica di Viale Italia.

Non una normale bici, quella inaugurata lo scorso sabato 20 giugno alla presenza del sindaco Giovanni Buzzi, il suo vice Edoardo Favaron e dell’assessore Jole Capriglia Sesia in occasione dell’atteso ritorno del mercatino “Un Fiume tra Arte e Sapori”.

La Hugbike è infatti dotata di un particolare manubrio allungato e di una speciale postura che danno la possibilità al conducente del veicolo di sedersi dietro e non davanti, in modo tale da “abbracciare” in sicurezza (Hug in inglese significa appunto abbraccio, n.d.r.) il passeggero.

Questa specificità rende la “bici dell’abbraccio” adatta all’utilizzo da parte di nonni, genitori e soprattutto permette alle persone con autismo di avere “la gratificante sensazione di controllare la bici”.