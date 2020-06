Astuti (Pd):”Non sarà la sostituzione di Cajazzo a risolvere i problemi della sanità lombarda”

«La giunta regionale è in grande difficoltà, ma non sarà la sostituzione del direttore generale alla sanità a risolvere i problemi. Cajazzo, peraltro, ha fatto l’emergenza Covid da paziente, e non è elegantissimo scaricare su di lui responsabilità che sono della politica. Lo aveva detto lui stesso in commissione pochi giorni fa rispondendo a una mia domanda, di avere sempre agito attuando gli indirizzi della giunta. Quella di Cajazzo è la prima sostituzione tra chi ha gestito l’emergenza, ma le responsabilità vere di ciò che non ha funzionato sono del presidente e degli assessori». Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti dopo la notizia della sostituzione da parte del presidente Fontana del direttore generale dell’assessorato regionale al welfare Luigi Cajazzo.