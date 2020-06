Astuti :”Risorse ai tassisti lombardi per offrire un servizio ai più fragili”

La Regione destini risorse ai tassisti lombardi per garantire un servizio alle persone più fragili.

A chiederlo, con una risoluzione depositata ieri, è il consigliere regionale Samuele Astuti (Pd) che spiega: “A seguito dell’emergenza covid19 i lavoratori del servizio taxi hanno registrato perdite pari al 90%. Senza interventi di sostegno per i lavoratori del bacino aeroportuale lombardo si prospetta una crisi senza precedenti. Il Governo, da parte sua, ha già messo a disposizione risorse importanti, anche se non certamente sufficienti, a sostegno delle attività autonome. Ora sta alla Regione fare la propria parte. Fin ad oggi la giunta alle reiterate richieste di sostegno della categoria ha risposto picche e scaricato ogni responsabilità sul Governo. Mentre vanta ogni giorno di aver stanziato miliardi per la ripresa dell’attività economica nei fatti di fronte alla necessità di un’azione concreta e immediata non fa nulla”.

“Con la nostra risoluzione- conclude Astuti – chiediamo alla Regione che, in cofinanziamento con i Comuni, siano erogati fondi, sotto forma di buoni taxi o voucher, per sostenere l’attività del settore e garantire una mobilità in sicurezza alle persone più fragili, anziani, portatori di handicap, malati cronici o donne in gravidanza.”

I consiglieri dem hanno chiesto un’audizione dei rappresentanti dei taxisti che si terrà in Commissione trasporti lunedì 22 giugno.