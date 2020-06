Beethoven e tre pianisti per ricordare le vittime del Covid-19 a Gallarate

«Non appena terminata l’emergenza prevederemo un doveroso momento per salutare le persone che non ce l’hanno fatta e non hanno avuto un funerale». Era il 26 maggio scorso, il sindaco di Gallarate aveva spiegato così l’intenzione di commemorare le vittime del Covid-19 in città.

La forma scelta, ha annunciato l’assessore Massimo Palazzi in una Commissione Cultura, è un concerto di musica classica, che vedrà protagonisti tre pianisti gallaratesi, di generazioni diverse: Marcello Pennuto, Francesco Pasqualotto, Lorenzo Bovitutti.

«Contatteremo tutte le famiglie di Gallarate che hanno avuto un decesso per Covid -ha spiegato il sindaco Andrea Cassani – e le inviteremo a questa serata che l’amministrazione vuole dedicare alle persone scomparse a causa della pandemia». La data è il 13 settembre, il concerto si terrà nel cortile di Palazzo Broletto : i brani scelti saranno di Ludwig van Beethoven, per celebrare il 250esimo della nascita del compositore.