A Besnate sognano i film di mezza estate

Sogno di un film di mezza estate: a Besnate ci credono, al progetto della “Arena estiva”, il cinema all’aperto in versione post-Covid.

«La nostra campagna ha raggiunto il primo traguardo dei 1000 euro e abbiamo tempo fino al 16 giugno per trovare i fondi necessari» spiegano quelli del gruppo che gestisce il cinema Incontro.

Il cinema besnatese – una tipica “sala della comunità” parrocchiale, sostenuta anche dai volontari – ha lanciato un crowdfunding che è ancora aperto, si può contribuire qui.

È già stato scelto il modello di schermo da proiezioni all’aperto, che sarà posizionato nel campo da gioco dell’oratorio, uno spazio che sarà sufficiente ad accogliere duecento persone in piena sicurezza, vale a dire nel rispetto del distanziamento sociale previsto. Le duecento sedie saranno acquistate dal Comune, che poi potrà impiegarle anche per altri eventi e allestimenti (non è cosa di una sola estate, insomma).

Sempre il Comune poi contribuirà a finanziare due proiezioni gratuite per tutti i duecento partecipanti (massimo previsto): il programma dev’essere definito ma per le due serate gratuite si punterà sui film di maggior richiamo.