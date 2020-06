Besozzo e Comerio celebrano la giornata mondiale del rifugiato

giornata mondiale del rifugiato, che cade il 20 giugno, venerdì 19 giugno con il progetto Besozzo e Comerio, è stato fatto un piccolo evento celebrativo a Besozzo. Nell’ambito della, che cade il 20 giugno, venerdì 19 giugno con il progetto Sprar Siproimi, che coinvolge i comuni di, è stato fatto un piccolo evento celebrativo a Besozzo.

Varese dall’inizio di giugno quotidianamente è stato pubblicato un post per raccontare cosa ruota intorno al mondo dei rifugiati, di chi è costretto a fuggire dal proprio Paese. Inoltre, sulla pagina Facebook della cooperativa Lotta contro l’emarginazione didall’inizio di giugno quotidianamente è stato pubblicato un post per raccontare cosa ruota intorno al mondo dei rifugiati, di chi è costretto a fuggire dal proprio Paese.

«Generalmente la giornata mondiale del rifugiato significa pensare ad un momento di condivisione di musica, danze, cibo. Ma quest’anno la pandemia ci ha costretti a ripensare la giornata sancita dall’Onu per celebrare la convenzione di Ginevra del 1951: come strumento è stato scelto Facebook con la pubblicazione dei post, terminati poi in presenza con un evento pieno di senso e di bellezza» spiegano dalla cooperativa.

Nel cortile del comune di Besozzo l’attrice Elisa Carnelli ha dato voce a quanto scritto da beneficiari e operatori. Hanno contribuito ad arricchire le parole del Sindaco di Besozzo, Riccardo Del Torchio, e di Comerio, Silvio Aimetti, supportati dall’assessore ai servizi sociali di Besozzo Enrica Bellorini e al consigliere delegato Tiziano Pedroni. Le associazioni del territorio hanno contribuito aggiungendo parole di senso sul tema rifugiati e migranti.