A Besozzo lancio di palloncini e poesie per salutare l’anno scolastico

Un momento per salutare l’ultimo giorno di scuola e i compagni della quinta elementare. A Besozzo, l’amministrazione ha deciso di concedere gli spazi del giardino di palazzo comunale per una piccola cerimonia di saluto tra gli alunni, i genitori e gli insegnanti dell’ultimo anno di elementari.

Galleria fotografica Ultimo giorno per le quinte elementari a Besozzo 4 di 11

Dopo mesi di lezioni online e videochiamate, i giovani studenti si sono così potuti rivedere e salutare, seppur a distanza. Divisi in due momenti, prima la classe quinta della scuola Mazzini, poi quella della Pascoli, i gruppi sono stati accolti dal sindaco Riccardo Del Torchio e dall’assessore Silvia Sartorio.

Alunni e genitori si sono quindi distribuiti nello spazio, contrassegnato con dei cerchi di plastica per mantenere le distanze di sicurezza, e forniti di mascherina, hanno letto messaggi dedicati alla scuola e alle maestre che li hanno accompagnati in questo importante momento di crescita.

Tanti i momenti di commozione, seppur sia mancati i baci e gli abbracci e le mascherine sul volto hanno, probabilmente, nascosto qualche lacrima.

«In questo periodo difficile ci siamo assunti la responsabilità di poter mettere in sicurezza i nostri ragazzi e i loro genitori per poter concedere questa ultima gioia del percorso – ha spiegato il Sindaco Riccardo Del Torchio -. Ho chiesto ai ragazzi di mantenere le emozioni tangibili che hanno provato durante la giornata di oggi nel loro cuore. Ringrazio le maestre, la loro funzione non è solo quella di insegnare ma è anche quella di far crescere i nostri ragazzi e ho consigliato ai genitori di permettere ai loro figli di commettere degli errori perchè sono quelli che fanno crescere e fanno migliorare. Questi sono momenti importanti che come sindaco sono contento di poter vivere».

«La quarantena è stata un periodo difficili per tutti, ma sopratutto per i ragazzi a cui è mancata la condivisione – spiega Giulia Del Vitto, insegnante -. Questo momento è importante per concludere l’anno scolastico e per salutare i nostri alunni che l’anno prossimo inizieranno un nuovo percorso. È stato un momento decisamente emozionante e veramente bello per concludere questo anno con gioia».

Per concludere il momento di ritrovo, gli alunni hanno lanciato dei palloncini in aria gridando “Viva la libertà” ed è stata scattata una foto tutti insieme, ma mantenendo le distanze di sicurezza.